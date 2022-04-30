السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

عبدالوهاب يرد على معايدات المعجبين

الفنان محمد عبدالوهاب
الفنان محمد عبدالوهاب
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وثّقت مجلة «المصور» احتفال بعض الفنانين بعيد الفطر ونشرت مجموعة صور لهم تحت عنوان: «كيف استقبل كواكبنا عيد الفطر المبارك».

وظهر الفنان محمد عبدالوهاب، موسيقار الأجيال، والفنان سراج منير وزوجته الفنانة ميمى شكيب والفنانة الأخيرة، كانت الفنانة نادرة.

وذكرت «المصور» أنها التقطت عدة صور للنجوم الأربعة لتوثيق احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، مضيفة: «اعتمدنا على اللقطة الأولى لأول وهلة دون أى ترتيب ونشرناها».

ونشرت «المجلة» صورة موسيقار الأجيال، معلقة: «هكذا جلس مطرب الملوك محمد عبدالوهاب فى الشكمة المطلة على حديقة منزله، وقد تكدست أمامه بطاقات المعايدة وهو يفحصها بتركيز ثم يضع المهم منها فى جيب سترته؛ ليرد عليها بنفسه ويترك غيرها جانبًا ويكتب قلم السكرتارية الردود المناسبة». 

كما تم نشر صورة الفنان سراج منير وزوجته ميمى شكيب مصحوبة بتعليق: «وما كدنا نطرق باب الكوكبين ويسمح لنا بالدخول حتى شاهدنا الزوجين يجلسان جنبًا إلى جنب فى الردهة ويكتبان ردود المعايدات التى حملت إليهما».

وظهرت الفنانة نادرة وهى تحمل أطباق الكحك لتقدمها للزائرين والمهنئين.

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