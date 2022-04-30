انتهاء أعمال تبريد حريق 3 منازل فى قرية بقنا

انتهت قوات الحماية المدنية في قنا، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة جنوب قنا، منعًا لتجدد الحريق مرة أخرى.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة جنوب قنا.

البداية كانت بتلقي ، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة، بسبب ماس كهربائي ونتج عنه إصابة عبد الناصر خليل، 24 عاما، وتم تحويله إلى مستشفى طوخ التكاملي.

وانتقلت قوة من الحماية المدينة قبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.