السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصر ثقافة «بهاء الدين» يشارك الأطفال مظاهر الاحتفال بعيد الفطر (صور)

مظاهر الإحتفال بعيد
مظاهر الإحتفال بعيد الفطر بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الفعاليات، حيث أقيمت أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

تضمنت الفعاليات ورشة حكي للأطفال بعنوان “مظاهر الاحتفال بعيد الفطر” قدمتها هبه عبود، كما أقيمت مسابقة ثقافية تناولت أسئلة عن فعاليات الاحتفال بالعيد، وقام الفنان إبراهيم حسين بورشة فنون تشكيلية بعنوان “عيد سعيد”، وفي مجال الأونلاين أقيمت عدة ورش في مجالات القصة للقاص الأديب عاطف العزاب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش منها ورشة للشعر العربي للدكتور سيد عبد الرازق، ورشة فنية مع نهال عصام، ورشة خط عربي قدمتها إيمان وهبه، ورش كورشيه تدريب هند فرج، ورشة تطريز مع ياسمين جاد،ورشة تنمية بشرية لجوزيف ثابت، وجميعها تناولت موضوعات مرتبطة بادخال البهجة والفرحة بعيد الفطر المبارك.

الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم وسط الصعيد الثقافي مظاهر الاحتفال بعيد الفطر أحمد بهاء الدين عيد سعيد
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