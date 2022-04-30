لتيسير الحركة المرورية.. رفع آثار تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

رفعت أوناش المرور آثار تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية، لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات عقب مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متعددة إثر تصادم.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا بوقوع تصادم في طريق منشأة رضوان – أبو كبير، بين دراجتين بخاريتين ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين الى مستشفى أبو كبير المركزي ورفع آثار الحادث من الطريق.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.