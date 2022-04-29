حقيقة التعدى على فرد أمن بـ«كمبوند» شهير فى المعادى

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يُظهر تعدي أحد الأشخاص على فرد أمن بأحد الكمبوندات الخاصة بالمعادي.

وقال المجني عليه ويدعى «محمد. م»، إنه يعمل فرد أمن تابعًا لإحدى شركات الحراسة داخل كمبوند على دائري المعادي، وأثناء أداء عمله، حاولت سيارة سوزوكي بها 3 عمال، دخول الكمبوند وبسؤالهم عن وجهتهم، أكدوا أنهم في طريقهم لإنهاء بعض أعمال البناء داخل بأحد العقارات داخل الكمبوند، إلا أن أحد الأشخاص تدخل وتعدى على فرد الأمن بالضرب.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من فرد أمن دخل أحد الكمبوندات الشهيرة، اتهم فيه آخر بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، نتيجة مباشرة عمله وطلب الاستعلام عن أفراد يستقلون سيارة سوزوكي قبل دخولها إلى الكمبوند.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.