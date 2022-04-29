صلاح فضل يهنئ محمود أحمد السيد لانتخابه رئيسًا لمجمع اللغة العربية بدمشق

تقدم مجمع اللغة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور صلاح فضل بأسمى آيات التهنئة إلى العالم الجليل الدكتور محمود أحمد السيد؛ لانتخاب رئيسًا لمجمع اللغة العربية بدمشق، خلفًا للراحل الجليل الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، يوم الخميس الموافق 28 من أبريل 2022م.

والدكتور محمود أحمد السيد صاحب مسيرة علمية حافلة بالإنجاز والعطاء؛ فسيادته تربوي، ولغوي، وأديب، ومفكر، ووزير أسبق. وُلد بقرية بعمرة التابعة لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس عام 1939م. حاصل على إجازة في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق عام 1962م، ودبلوم في التربية من كلية التربية بجامعة دمشق عام 1963م، ودبلوم في الإدارة والإشراف التربوي من كلية التربية بجامعة دمشق عام 1964م، وماجستير في التربية (تخصص مناهج) من كلية التربية بجامعة عين شمس عام 1969م، ودكتوراه في التربية (تخصص مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية) من كلية التربية بجامعة عين شمس عام 1972م.

ويعمل حاليًّا مديرًا عامًّا لهيئة الموسوعة العربية، وأستاذًا في كلية التربية بجامعة دمشق، ورئيسًا للجنة التمكين للغة العربية في الجمهورية العربية السورية، وعضو اتحاد المجامع اللغوية العلمية بالقاهرة، وعضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية، ورئيسًا لتحرير مجلة التعريب الصادرة عن المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيسًا لتحرير مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، وعضو مجلس الأمناء في الجامعة الافتراضية السورية، وعضو الهيئة الاستشارية لعدد من المجلات التربوية، منها: مجلة البحوث التربوية في جامعة قطر، والبحوث التربوية في جامعة البحرين، والبحوث التربوية في جامعة الكويت، ومجلة اللسان العربي بالمغرب، والمجلة التربوية في الجامعة الأردنية، ومجلة مجمع اللغة العربية بالأردن.

ومن المناصب التي تقلدها:

وزير للتربية في الجمهورية العربية السورية من عام 2000- 2003م، ووزير للثقافة في الجمهورية العربية السورية من عام 2003- 2006م، ووزير للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة أثناء غياب الوزير بين 2001-2002م، ومدير لقطاع التربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو» بتونس من عام 1992- 1996م، وخبير في المركز العربي لبحوث التعليم العالي 1984- 1987م، وخبير في عدة منظمات ووزارات: مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، ومكتب اليونسيف، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ووزارة التربية بالبحرين، ووزارة التربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع الاتحاد الأوروبي لإعداد المعلمين في الأردن، ومركز البحوث في اليمن… إلخ، وعميد لكلية التربية بجامعة دمشق 1986- 1992م، وأمين عام مساعد للشبكة العربية لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الوطن العربي ومقرها الإسكندرية 1991-1994م، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكُتّاب العرب بدمشق من 1990- 1992م.

له ما يزيد على خمسين مؤلفًا منشورًا في مجالات التربية والثقافة واللغة، وما يزيد على مئة بحث منشور في المجلات المتخصصة، وله إسهامات في مجال الإعلام "برامج إذاعية وتلفزيونية وندوات ثقافية في سورية والكويت وتونس والسعودية والبحرين"، وأشرف على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه في التربية بجامعة دمشق، وناقش العديد من الرسائل في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وجامعة البحرين، وتونس، والجامعات السورية. وقوّم عددًا من النتاجات الفكرية لأعضاء هيئات التدريس المرشحين للترقية في عدد من جامعات الوطن العربي "الكويت، البحرين، قطر، السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، فلسطين".

ومن أعماله العلمية والفكرية:

-دليل المعلم في تعليم المحادثة للأجانب-معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بدمشق 1974م.

-في قضايا اللغة التربوية-وكالة المطبوعات-الكويت 1978م.

-معجزة الإسلام التربوية-دار البحوث العلمية-الكويت 1978م.

-الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها-دار العودة-بيروت 1980م.

-الاستعمالات اللغوية النحوية في التعبير-مكتبة الأنوار-دمشق 1980م.

-في طرائق تدريس اللغة العربية-جامعة دمشق 1982م.

-أساسيات القواعد النحوية مصطلحًا وتطبيقًا-دار دمشق 1984م.

-تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي-مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس 1985م.

-التربية الاجتماعية في القرآن والسنة في موسوعة الفكر التربوي العربي الإسلامي-مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس 1988م.

-اللغة تدريسًا واكتسابًا-دار الفيصل الثقافية-الرياض 1989م.

-الاختبارات الموضوعية المقننة في اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية-مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس 1990م.

-شؤون لغوية-دار الفكر بدمشق-دمشق 1990م.

-تدريس اللغة العربية بين الواقع والطموح-دار طلاس بدمشق 1990م.

-نصوص مختارة-دار الفكر بدمشق-دمشق 1990م.

-في قضايا التربية المعاصرة-دار الندوة للدراسات والنشر-دمشق 1992م.

-الأدب مفهومًا وتدريسًا– دار الندوة للدراسات والنشر-دمشق 1992م.

-علم النفس اللغوي-جامعة دمشق 1992م.

-اللسانيات وتعليم اللغة-دار المعرفة-تونس 1997م.

-الكتاب المرجعي في مجال التربية السكانية بمشاركة آخرين-وزارة التربية السورية ومنظمة اليونسيف-دمشق 2001م.

-بعض السمات البارزة للتربية العربية الإسلامية – مطبعة العجلوني – دمشق 2002م.

بعض السمات البارزة للمنهج التربوي للدكتور شكري فيصل – مطبعة العجلوني دمشق 2002م.

-في الإعلام التربوي-مطبعة العجلوني بدمشق-دمشق 2002م.

-الآفاق المستقبلية للتربية العربية-مطبعة العجلوني بدمشق-دمشق 2002م.

-في قضايا الثقافة-مطبعة العجلوني بدمشق-دمشق 2002م.

-في تراثنا العربي-مطبعة العجلوني بدمشق – دمشق 2002م.

-في البحث التربوي والتربية الشاملة-مطبعة العجلوني بدمشق – دمشق 2002م.

-من مشكلات النظام التربوي العربي-مطبعة العجلوني – دمشق 2002م.

-الأهداف التربوية في الجمهورية العربية السورية تحليلًا وتصنيفًا-مطبوعات وزارة الثقافة السورية 2004م.

-في الأداء اللغوي – وزارة الثقافة السورية 2004م.

-مقالات في الثقافة – وزارة الثقافة السورية 2004م.

-كلمات تربوية – وزارة الثقافة السورية 2005م.

-كلمات ثقافية – وزارة الثقافة السورية 2005م.

-في طرائق تعليم اللغة للأطفال – وزارة الثقافة السورية 2008م.

-اللغة العربية وتحديات العصر – وزارة الثقافة السورية 2008م.

-اللغة العربية واقعاً وارتقاء – وزارة الثقافة السورية 2010م.

-دراسات تربوية – وزارة الثقافة السورية 2010م.

-في قضايا التعريب – المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر-دمشق 2010م.

-الإسهام في الموسوعة العربية الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية في سورية بكتابة بحوث فيها.

-الخطة العامة لتعريب التعليم-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس 2011م.

-نجوم لا تأفل – مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2012م.

-النهوض باللغة العربية والتمكين لها-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2013م.

-الخطة العامة لتنسيق التعريب-مكتب تنسيق التعريب-الرباط 2013م.

-دراسات في المعاصرة والتراث-مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق لعام 2013م.

-حياة الدكتور عبد الوهاب حومد-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2013م.

-الهوية ولغة التعليم في البلاد العربية-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2013م.

-الدكتور أمجد الطرابلسي: مفكرًا ومربيًا وأديبًا-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2014م.

-الخطة العامة لتنسيق التعريب في الوطن العربي-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 2014م.

-نصوص أدبية مختارة-مطبوعات دار الإعصار العلمي – عمّان.

-في سبيل العربية – الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة – دمشق.

-لغتنا الأم العربية الفصيحة – الهيئة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة – دمشق 2015م.

-الدكتور حكمة هاشم: مفكرًا جامعيًّا ومجمعيًّا-مطبوعات مجمع اللغة العربية-دمشق 2016م.

-قضايا راهنة للغة العربية – مطبوعات وزارة الثقافة السورية عام 2016م.

-أزاهير أدبية- منشورات دار الشرق- دمشق 2016م.