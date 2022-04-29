الكرملين: قرار مشاركة بوتين فى قمة العشرين لم يُتخذ بعد

أعلنت الرئاسة الروسية عن أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر، مؤكدة أن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "المكالمة الهاتفية، التي جرت أمس الخميس بين بوتين وويدودو، كانت إيجابية إلى حد كبير"، لافتًا إلى أن "أن الرئيس الروسي تمنى لإندونيسيا النجاح في ترؤس الدورة الحالية من مجموعة العشرين".

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في القمة القادمة، قال بيسكوف: "إن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وفي الواقع الرئيس بوتين شكر ويدودو على دعوته الكريمة للمشاركة في القمة، وستستعد روسيا لها وستفعل كل ما بوسعها كي تكون الرئاسة الإندونيسية ناجحة".

كان الرئيس الإندونيسي قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أنه دعا الرئيس الروسي لحضور قمة G20 في بالي، وذلك بعد الضغط الغربي المكثف الرامي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، رفضت الرئاسة الروسية مناقشة دعوات التفاوض حول عملية إجلاء المتواجدين داخل مصنع "آزوفستال" الأوكراني المحاصر في ماريوبول.

وقال دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن استعداد بلاده للتفاوض على هذه العملية: “إن الرئيس فلاديمير بوتين قد قال بوضوح إنه بإمكان المدنيين المغادرة من "آزوفستال" بأي اتجاه، بينما يتعين على العسكريين أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا أيضا"، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيبقى العسكريون الأوكرانيون على قيد الحياة، وسيتم تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى والمرضى منهم.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كييف، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض بشأن عملية الإجلاء لمن يتبقون داخل مصنع "آزوفستال".

