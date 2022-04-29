الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا لأعضاء اللجنة الوقائية والطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا لأعضاء اللجنة الوقائية والطبية، للتأكيد على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمختلف قطاعات الشركة؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

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وأشار اللواء هشام درة، رئيس مياه أسيوط والوادى الجديد، إلى أن الشركة تنفذ حملات توعوية داخلية لنشر العديد من النصائح، وتوعية العاملين بضرورة الالتزام بكافة المهمات الوقائية والتي حرصت الشركة على توفيرها من توزيع مهمات وقائية للعاملين بالشركة، مع الحرص على القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

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وأوصى رئيس الشركة خلال الاجتماع مع مسئولي اللجنة الوقائية، بأهمية مراجعة نشاط العيادة الطبية والتي تعمل بورديتين للعاملين بالشركة مع توفير عدة تخصصات من الأطباء، هذا بجانب توفير اللقاحات لأبناء الشركة العاملين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائي بأسيوط.

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وأكد "درة" ضرورة تدعيم الصفوف الأمامية من أبناء الشركة المحصلين، والقراء، ومراقبي الأمن، والمهندسين القائمين على متابعة المشروعات بمواقع العمل أبناء الشركة بــ"Face Shield"، وكمامات، وبخاخات كحول، والحرص على التباعد لمسافة متر على الأقل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية.

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