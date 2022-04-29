الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحل مشكلة أهالي التوفيقية

محافظ أسوان يكلف برفع مخلفات تطهير ترعة كاسل فى كوم أمبو

ترعة كاسل قبل وبعد
ترعة كاسل قبل وبعد حل المشكلة

وردت شكوى لمحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، من أهالى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بشأن تكدس مخلفات أعمال الصيانة والتطهير لترعة «كاسل» أمام الكوبرى الممتد لقرية التوفيقية. 

 وبناء على الشكوى الواردة، على الفور كلف اللواء أشرف عطية الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، برئاسة المهندس محمد على الشروني، بتنفيذ رفع المخلفات المجمعة بواسطة الإدارة بالتنسيق مع هندسة رى كوم أمبو، والتي نتجت عن أعمال الصيانة الدورية والتطهير. 

IMG-20220429-WA0007

وتمت عملية رفع المخلفات بطول 30 كم خلال 24 ساعة، مما ساهم فى الحفاظ على البيئة المحيطة، ونهو هذه المشكلة بشكل كامل مما كان له أثر طيب على الأهالى المقيمين بها، خاصة أن هذه المنطقة التى تجمعت بها المخلفات كانت مفصولة عنها المياه نتيجة لحدوث كسر بالخط 10 بوصات، وتم الإصلاح وضخ المياه مرة أخرى. 

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل ورفع التراكمات والمخلفات، مع مراجعة أعمال الإنارة، وتهذيب الحدائق والمتنزهات، خاصة فى المراسى المتواجدة على نهر النيل، وهو الذى تواكب مع إعادة رصف الكوبرى العلوى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى. 

IMG-20220429-WA0011

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، برفع 15 طنا من المخلفات الزراعية الناتجة عن قيام المزارعين بحرق المخلفات على كورنيش النيل بالمدينة، مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمنطقة المحيطة، وكذا أعمال الإضاءة بالحدائق العامة وتغيير لمبات الإضاءة بها. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، بقيادة علي ياسين، باستكمال أعمال النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة والطريق العام، مع رى الأشجار وتهذيبها لخلق اللمسات الجمالية على الوجه الأكمل. 

IMG-20220429-WA0010

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين ووضع الحلول العاجلة والفورية لها، مع مواصلة العمل لإزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة والإنارة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب، والحفاظ على البيئة المحيطة، ولاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

أسوان مطالب مخلفات الرى صيانة محافظ أسوان الحفاظ على البيئة مواصلة العمل تراكمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل 5 مصابين فى حادث بالطريق الزراعى بالقليوبية

«معيط»: ملتزمون بمساندة المصدرين رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«الوزراء» فى الحرم الحسينى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا