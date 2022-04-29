محافظ أسوان يكلف برفع مخلفات تطهير ترعة كاسل فى كوم أمبو

لحل مشكلة أهالي التوفيقية

وردت شكوى لمحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، من أهالى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بشأن تكدس مخلفات أعمال الصيانة والتطهير لترعة «كاسل» أمام الكوبرى الممتد لقرية التوفيقية.

وبناء على الشكوى الواردة، على الفور كلف اللواء أشرف عطية الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، برئاسة المهندس محمد على الشروني، بتنفيذ رفع المخلفات المجمعة بواسطة الإدارة بالتنسيق مع هندسة رى كوم أمبو، والتي نتجت عن أعمال الصيانة الدورية والتطهير.

وتمت عملية رفع المخلفات بطول 30 كم خلال 24 ساعة، مما ساهم فى الحفاظ على البيئة المحيطة، ونهو هذه المشكلة بشكل كامل مما كان له أثر طيب على الأهالى المقيمين بها، خاصة أن هذه المنطقة التى تجمعت بها المخلفات كانت مفصولة عنها المياه نتيجة لحدوث كسر بالخط 10 بوصات، وتم الإصلاح وضخ المياه مرة أخرى.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل ورفع التراكمات والمخلفات، مع مراجعة أعمال الإنارة، وتهذيب الحدائق والمتنزهات، خاصة فى المراسى المتواجدة على نهر النيل، وهو الذى تواكب مع إعادة رصف الكوبرى العلوى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، برفع 15 طنا من المخلفات الزراعية الناتجة عن قيام المزارعين بحرق المخلفات على كورنيش النيل بالمدينة، مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمنطقة المحيطة، وكذا أعمال الإضاءة بالحدائق العامة وتغيير لمبات الإضاءة بها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، بقيادة علي ياسين، باستكمال أعمال النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة والطريق العام، مع رى الأشجار وتهذيبها لخلق اللمسات الجمالية على الوجه الأكمل.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المستمرة لرؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين ووضع الحلول العاجلة والفورية لها، مع مواصلة العمل لإزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة والإنارة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب، والحفاظ على البيئة المحيطة، ولاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.