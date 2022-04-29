الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور القليوبية» يدفع بأوناش لرفع حطام حادث مروري في الطريق الزراعي

جريدة الدستور

دفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بعدد من الأوناش لرفع وإزالة حطام حادث تصادم ونش بسيارتي ميكروباص، والذي وقع في الطريق الزراعي بمركز طوخ، وذلك لتسيير الحركة المرورية.

وكان قد وقع حادث تصادم ونش بسيارتي ميكروباص، صباح اليوم الجمعة،  أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وقد هرعت سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، لاتخاذ اللازم قانونا.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية بوقوع حادث تصادم بين "ونش"،  وسيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي السريع أمام مدينة طوخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وثلاث سيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين تصادم  ونش بسيارتي ميكروباص مما أسفر عن عدد من المصابين وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى إزالة التلفيات وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

سيارات الإسعاف محافظة القليوبية حادث تصادم الحركة المرورية حادث مرورى سيارة الإسعاف تحرير محضر الإدارة العامة لمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حبس مريض نفسيا شنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار في البحيرة

إصابة عدة أشخاص إثر تصادم ونش وسيارتى ميكروباص فى طوخ

برئاسة وزير القوى العاملة.. لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية

إلى أين وصل مشروع «الجولات التراثية»؟.. «التنسيق الحضارى» يجيب (تقرير)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟