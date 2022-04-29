روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء الكندى إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، حظر دخول أراضي روسيا على عدد من الكنديين، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن قائمة الأشخاص الذين سيتم فرض عقوبات عليهم والممنوعين من دخول روسيا تتضمن أيضا أسماء عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بمن فيهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الخارجية السابق جون بارد ووزيرة الدفاع أنيتا أناند، ووزيرة التجارة ماري آنج، فضلا عن 592 مواطنا كنديا.



وأكدت الخارجية الروسية أن اتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين الكنديين "خطوة اضطرارية" وتأتي ردا على "أعمال عدائية" من قبل الحكومة الكندية.



وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أنها "ستتصدى للأعمال المعادية لروسيا" من قبل أوتاوا، بما فيها توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وإرسال مدربين عسكريين إلى البلاد.