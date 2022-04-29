طارق شوقى يوضح  سبب عدم  وجود نماذج امتحانات لمادة الألمانى للثانوية العامة

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبب الأساسي في عدم وجود محتوى للغة الألمانية على المنصة الإلكترونية العالمية (نجوي) سواء كان شرحًا أو نماذج امتحانات رقمة وتفاعلية.

وقال الوزير في جروب غرفة عمليات الجمهورية أونلاين، عبر تطبيق "الواتس آب"، إن المصادر الرقمية المتوفرة على الـ LMS مثل مصادر ديسكفري، وبريتانيكا، و designmate، وYork Press، و نجوى، تتكلف مبالغ كبيرة لإعدادها ومراجعتها أو الاشتراك بها، ولذلك بدأنا بإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية، مع ملاحظة التكلفة المطلوبة لترجمة كل هذه المصادر إلى لغات أخرى، وقد اشتركنا في منصة نجوى بتكلفة كبيرة لتوفيرها مجانًا للطلاب؛ نظرًا لاحتوائها على محتوى بالفرنسية رغم أن عدد المستفيدين أقل كثيرًا جدًا ممن يحتاجون اللغة العربية أو الإنجليزية، أما تكلفة الترجمة إلى الألمانية أو الاشتراك في محتوى ألماني عالية جدًا؛ نظرًا لعدد المستفيدين.

و أكد الوزير، أنه سوف يندرج اللغة الإلمانية في حالة توفر التمويل وهو ليس متوفرًا في الوقت الراهن، وعلى أولادنا من الدارسين بالألمانية الاستفادة من المصادر باللغة العربية أو الإنجليزية في الوقت الحالي.

وقال إن الخلاصة هى "التكلفة"، والتي تتحملها الدولة، وكما تعلمون يعترض البعض لو قدمنا أى شئ باشتراك مهما كان زهيدًا، وبالتالي نبذل ما نستطيع حسب تدرج الأولويات وفي حدود الموازنات المتاحة.

جاء ذلك ردًا علي تعليق نشرته أمل النجار، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، أشادت فيه بمحتوى المصادر الرقمية التي تتيحها الوزارة، وخاصة منصة نجوي وقالت هناك طلابًا كتيرين يتسألون عن سبب عدم وجود نماذج امتحانات للتدريب موجودة بالفعل في معظم المواد، وأهم ما يميزها أن الطالب يحصل على نتيجة الاختبار ودرجته في الحال، وبالتالى يستطيع أن يقيم نفسه، ويعرف أخطاءه، وتابعت قائلة: "أنا أتحدث عن نماذج امتحانات للتدريب في اللغة الألمانية، مثل الموجودة على منصة نجوي نفسها لبقية المواد، ولا أتحدث عن شرح المادة نفسها".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.

ووفقًا للجدول، فإنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

وشددت الوزارة على أنه إذا حدث أي عطل بالكهرباء أو جهاز "التابلت" أو الخادم المدرسي بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. ) أثناء تواجدهم بلجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة.