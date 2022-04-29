حفل إفطار الأسرة المصرية لمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية (صور)

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، الخميس، حفل إفطار الأسرة المصرية بقيادة منسق المبادرة بالمحافظة المهندس محمد ربيع، وفريق المؤسسة من شباب البرنامج الرئاسي دكتورة شيماء الكرش ودكتورة إيناس صفوت.

إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه

وأكد محمد ربيع أن إفطار الأسرة المصرية جاء احتفالا بانتهاء فاعلية قطار الخير والتي تم من خلاله توزيع عدد كبير من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والذي سوف يتم استكماله بعد انتهاء شهر رمضان.

إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه

وأضاف منسق حياة كريمة أن يوم الأسرة المصرية كان بمثابة لم شمل لأهالينا في المحافظة، حيث حضر اللقاء المتطوعون وأغلب أهالي المحافظة والذي أقيم بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه

وأضاف ربيع أنه يتم حاليا الانتهاء من أغلب المشاريع بالمرحلة الأولى كما بدء العمل بالمرحلة الثانية في المبادرة التي من شأنها أن تقوم بتطوير الريف وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل قطاعات وجوانب الحياة المختلفة.

إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه

إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه