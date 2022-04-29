الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفل إفطار الأسرة المصرية لمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية (صور)

إفطار خيري بالمنوفيه
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، الخميس، حفل إفطار الأسرة المصرية بقيادة منسق المبادرة بالمحافظة المهندس محمد ربيع، وفريق المؤسسة من شباب البرنامج الرئاسي دكتورة شيماء الكرش ودكتورة إيناس صفوت.

FB_IMG_1651179937096
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 

وأكد محمد ربيع أن إفطار الأسرة المصرية جاء احتفالا بانتهاء فاعلية قطار الخير والتي تم من خلاله توزيع عدد كبير من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والذي سوف يتم استكماله بعد انتهاء شهر رمضان.

FB_IMG_1651181274749
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 

وأضاف منسق حياة كريمة أن يوم الأسرة المصرية كان بمثابة لم شمل لأهالينا في المحافظة، حيث حضر اللقاء المتطوعون وأغلب أهالي المحافظة والذي أقيم بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

FB_IMG_1651181286596
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 

وأضاف ربيع أنه يتم حاليا الانتهاء من أغلب المشاريع بالمرحلة الأولى كما بدء العمل بالمرحلة الثانية في المبادرة التي من شأنها أن تقوم بتطوير الريف وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كل قطاعات وجوانب الحياة المختلفة.

FB_IMG_1651182393413
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 
FB_IMG_1651182402572
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 
FB_IMG_1651182412067
إفطار خيري بالمنوفيه لمؤسسة حياه كريمه 
رمضان المنوفية محافظة قطار اليوم شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

طارق شوقى يوضح  سبب عدم  وجود نماذج امتحانات لمادة الألمانى للثانوية العامة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور عبر «الدستور»: حقوقكم محفوظة

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟