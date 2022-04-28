الحلقة 27 من الاختيار 3.. تسريب جديد لمرسي والشاطر يكشف معركة تكسير العظام بين قوى الإسلام السياسي

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 27 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وتناولت الحلقة تسريبا يتحدث فيه نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، مع القيادي الإخوان محمد مرسي عن فترة انتخابات الرئاسة 2012.

ويقول محمد مرسي في التسريب:

يعني إخونا في حزب النور خدوا أكتر من 8 ملاين صوت، أيوة يعني إحنا وصلنا 15 هما خدوا 8

رقم .. رقم فإذا اقتنعوا بواحد زي الشيخ حازم مثلا هيدخلوه إعادة

أنت بتتكلم عن حالة

خيرت الشاطر:

بس أنا بدأت حوار طويل معاهم في الحكاية دي برضو دلوقتي

مرسي: يعني هيزيد جزء

الشاطر:

يعني مش هيدوله صوتهم

لأ هي المشكلة مش في حازم المشكلة إن راسع متركبة إن لازم يكون إسلامي

يعني إقناعهم بغير حازم سهل بس المهم إن أنت تديله بديل إسلامي مش إنت متدلوش، يعني بلاش حازم

مرسي: مفيش بديل إسلامي مناسب

خد بالك هي طريقة تفكيرهم، هم معندوهمش أفق واسع

خيرت الشاطر:

زي ما قولت لحضرتك المرة اللي فاتت والإشكالية إن المزاج العام للناخب المصري الآن إسلامي

فالتحدي الحقيقي إن إحنا لو وقفنا، ودي أزمة عندنا مش بقولها على إن يعني هي إحنا بنسوق لفكرة تانية لأ ده إحنا فعلا في ورطة كلنا دلوقتي

لأن الشخصية دي قدام الشخصيات الإسلامية المطروحة هتبقى فرص نجاحها مش عالي، لأن المزاج العام كده، كذا وسبعين في المية من الناس

مرسي:

ممكن تلاقي العوا نجح مثلا

الشاطر

العوا سهل ياريت العوا مش مشكلة.. لأ حازم حازم هو اللي هينجح

كل الاستطلاعات دلوقتي الموجودة كلها جايبنها كلها نمرة واحد

مرسي:

تصور إنت لما يبقى حازم!

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.