انطلاق «قافلة الخير» لحزب مصر أكتوبر في دمياط

أطلق اليوم حزب مصر أكتوبر بأمانة محافظة دمياط قافلة الخير لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للأسر الأكثر احتياجاً، وتم توزيع بعض السلع الغذائية مجاناً، وذلك في إطار مبادرات الرئيس الاجتماعية لحياة كريمة، وسارت القافلة لأكثر من منطقة بمحافظة دمياط وكان عليها إقبال كثيف من الأهالي، وتستمر القافلة لتسير في جميع المحافظات.

وصرحت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن "قافلة الخير" نجحت في مد يد العون لكثير من الأسر المحتاجة في محافظة القاهرة عند إطلاق أولى فعالياتها، كان ذلك دافعاً قوياً ليستكمل الحزب مسيرته في المشاركة الفعالة لمبادرة "حياة كريمة"، واليوم قافلة الخير بمحافظة دمياط للمساندة الكاملة للأسر المستحقة، ومن المخطط تنفيذه في أكثر من محافظة .

حزب مصر أكتوبر يواصل فاعلية "قافلة الخير" بمحافظة دمياط

وصرح أمين محافظة دمياط "أن قافلة الخير قامت بها أمانة دمياط في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح وذلك لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتقديم الخدمات الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتم اليوم بمشاركة أعضاء أمانة دمياط في التعبئة والتوزيع والبيع بمجهود كبير، ولقينا فرحة واهتمام بالغ من المواطنين.

وكانت قد أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية دون إقصاء، تمثل خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر والخبيرة الاقتصادية إن مشاركتها في حفل الإفطار اليوم الثلاثاء، والروح التي سيطرت على اللقاء بين الرئيس ومختلف القوى الوطنية يبشر بالخير، ويفتح آفاقاً جديدة نحو عمل سياسي يليق بمصر وأحزابها والقوى السياسية الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

وأضافت "مديح" بأن تكليف الرئيس لمؤتمر الشباب الوطني بهذا الحوار جاء في موعده دون تأخير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الركود السياسي الذي جاء بطبيعته نتيجة عدة عوامل أبرزها الجمود الذي سيطر على العمل السياسي والحزبي على مدار عقود مضت لأسباب كثيرة وهو ما يجب أن ينتهي- بحسب قولها.