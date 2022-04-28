الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة القوى العاملة تجهز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات

محمد سعفان
محمد سعفان

مع اقتراب موعد الانتخابات للدورة النقابية العمالية الجديدة بدأ الجميع في الاستعداد لإجراء الانتخابات، وحدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 8 مايو القادم لفتح باب الترشح في الدورة النقابية العمالية الجديدة لعام (2022 - 2026) والتي ستكون على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والمرحلة الثانية 14 تصنيفا نقابيا.

قال عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إن اختيار المرشح للانتخابات النقابية العمالية مبني على من لديه القدرة على المفاوضة لتحقيق مطالب العمال، وأن يكون المرشح لديه قدر كبير من الثقافة العمالية خاصة في القوانين المرتبطة بمصالح العمال، وأن يكون المرشح ليس من أصحاب المزايدات ولا يلعب بمشاعر العمال حتى يحقق مصالح شخصية.

وقدم رئيس الاتحاد العام لشباب العمال شكره وتقديره لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، على دعمه المستمر لشباب العمال في كافة مناحي الحياة، وإتاحته الفرصة والمجال أمام شباب عمال مصر للمشاركة الفعالة سواء في مجال الانتخابات النقابية أو في سوق العمل، مؤكدأ أن وزارة القوى العاملة مؤمنة بتأهيل وتمكين دور شباب العمال في كل المجالات.

وأكد الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بمتابعة تجهيز مقار الانتخابات في 27 مديرية بالمحافظات لبدء استقبال طلبات الترشح  للمرحلة الأولى في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية على مستوى 14 تصنيف نقابي يومي 21 و22 من نفس الشهر، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي خطأ على مستوى المراحل الثلاث الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

والانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: "إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث إن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة".

موعد الانتخابات الاستعداد باب الترشح محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس الاتحاد العام لشباب العمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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