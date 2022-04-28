أيام قليلة تفصلنا عن تبادل معايدة عيد الفطر 2022 بين المواطنين، حيث يوافق أول يوم العيد الصغير 2022، الاثنين المقبل 5 مايو 2022.

ويستغل العديد من المواطنين الإجازات من أجل قضاء ممتع مع العائلة أو السفر مع الأصحاب، حيث يكون وقت مميز للعائلة بعد رمضان ووقت مناسب للتجمع، ويبحث العديد من المواطنين عن معايدة عيد الفطر 2022 وهى رسائل يتم إرسالها فى صباح أول يوم العيد.

ترصد الدستور أبرز رسائل معايدة عيد الفطر 2022

معايدة عيد الفطر 2022

_عسى أن تستمر بركات الله وخيره الدائم في طريقك كالفيضان في حياتك، فتدفعك إلى أرض النجاح والازدهار.

_ عيد مبارك! عيد مبارك لك ولعائلتك!.

_أتمنى أن يجلب هذا اليوم النجاح والازدهار في أماكن عملنا وحياتنا اليومية! أدعو من أجلكم دائمًا.

_ كل عام وأنتم بألف خير! أتمنى لك ولعائلتك عيداً سعيداً

رسائل معايدة عيد الفطر 2022

_ تقبل الله منكم الصيام والقيام، وضاعف لكم حسناتكم وغمركم بفضله وبركاته سبحانه! كل عام وأنت بألف خير.

_أتمنى أن تقوى الرابطة بينك وبين الله تعالى في هذا الموسم المبارك. عيدك مبارك. كل عام وأنتم بخير.

_ أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم. كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

_ أحلى التهاني والورود لك يا سيدي، الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي.

_كلّ عام وأنت بخير يا عزيز، يا وجه الخير، يا أغلى البشر.

_قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير، والإرسال لسه بخير، كل عام وأنت بألف خير.

_عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

_ أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.