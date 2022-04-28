قبل عيد الفطر.. «الداخلية» تشن حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة قبل عيد الفطر المبارك

ضبط ديلر مخدرات بحوزته بانجو وميزان حساس بالقاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل - مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 4 كجم - مبلغ مالي - مقص معدني - 3 هواتف محمولة - ميزان حساس).

ضبط 150 سلاحا و176 قضية مخدرات قبل العيد

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (7) قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط (18) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (19) متهما، لعدد 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (5466) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 7 متهمين من أعضاء عصابة للاتجار بالمخدرات

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبعة متهمين من أعضاء تشكيل عصابي تخصص في تهريب ونقل المواد المخدِّرة من منطقة شرق القناة لغربها للاتجار فيها، وضُبطت بحوزتهم كميَّةٌ ضخمةٌ من الموادِّ المخدرة، ومبالغُ ماليةٌ يقدر إجماليها بما يُقارب مليونَ جنيهٍ من حصيلة عمليات الاتجار.

سقوط عصابة سرقة بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالمنيا

كما تم ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة المنيا وضُبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض ضحايا" عملاء البنوك - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك) وأمكن الاستدلال على عدد (7) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها (100) ألف جنيه بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.