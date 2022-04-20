الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 وطريقة أداء صلاتها

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث المواطنون في جميع ربوع مصر، عن موعد عيد الأضحى 2022 وطريقة أداء صلاتها حيث ارتفعت معدلات البحث عن موعد عيد الأضحى على محرك البحث العالمي "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

وتقدم "الدستور" لقرائها في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2022 وطريقة أداء صلاتها، الذي بات من أبرز الكلمات البحثية على المحركات العالمية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022.. وموعد ذبح الأضحية

موعد عيد الأضحى 2022 وطريقة أداء صلاتها

يدخر المواطنون المال من أجل شراء اللحوم والأضاحي أو شراء الأغنام لتربيتها، ولذلك يبحث الكثير عن موعد عيد الأضحى 2022، وكذلك من أجل معرفة موعد إجازات الأعياد والعطلات الرسمية، لقضاء الوقت مع الأسرة والأصدقاء.

 

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موعد عيد الأضحى 2022 

من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2022، السبت 9 يوليو 2022، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة المصرية بيانًا تعلن فيه عن موعد الإجازة الرسمية للقطاع العام والخاص.

تعرف على موعد عيد الأضحى 2022

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

تختلف صلاة العيد عن غيرها من الصلوات في أدائها وعدد تكبيراتها، حيث تتكون صلاة العيد من ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتًا.

ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة مثل الصلاة المعهودة، ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام مثل تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَبُّ أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم.

ويُستحبُّ للمسلم بعد أداء صلاة العيد أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان قادرًا على الأضحية، أو يشهد ذبحها، وأن يأكل منها.

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