السجن 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 7 سنوات غيابيا، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة داخل محل سكنها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.

ترجع أحداث القضية رقم 180 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان أنه عقب تواجد المجني عليها الطفلة "م.م.ع"، 12 سنة، بمفردها بالشقة محل سكنها حضر إليها المتهم " ف.ش.م" عاطل عند علمه بعدم وجود أحد من أسرتها في الشقة دلف بها إلى غرفتها وحصر عنها ملابسها وهتك عرضها وفر هاربا وعند عودة والدتها ابلغتها المجني عليها بالواقعة وتحرر محضر وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.