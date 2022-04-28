الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن بالإسكندرية

كرم الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي نظمها تعليم الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين  في احتفالية كبيرة بنادي الشاطئ للمعلمين، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء الإسكندرية والدكتور سمير النيلي مدير نادي المعلمين ومحمد عبد المقصود ممثلا عن مؤسسة رشاد عثمان الخيرية ورئيس مجلس أمناء إدارة غرب، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية  الثماني، ومحسن جورج، ورضا متولي، وإبراهيم عبد الله أعضاء مجلس أمناء المديرية، ولفيف من الحاضرين.

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 بدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم، وبعض الابتهالات والتواشيح الدينية  وكلمات القيادات، ومراسم تكريم الفائزين في التصفيات النهائية للمسابقة .

وقال مدير المديرية إن المسابقة آتت ثمارها وأفرزت عناصر متميزة وموهوبة من حفظة كتاب الله واهتمامهم بالثقافة الإسلامية ، مشيرا إلى أن القرآن الكريم يثري عقول أبنائنا الطلاب بالقيم والأخلاق الحميدة ومكارم الأخلاق، كما يساعدهم على التمكن من مخارج الحروف وصقل  مهاراتهم وتنمية ثروتهم اللغوية ، كما يسهم في قوة الفهم والملكة اللغوية وقوة الذاكرة، حيث أن حفظ الأطفال للقرآن وهم صغار السن يقوي من قدراتهم وذكائهم مما يعزز من قدرتهم على الاستيعاب مقارنة مع أقرانهم في أعمارهم  ويساعدهم على التفوق الدراسي.

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وأعلن "سعد" فوز 30 طالبا في المستويات المختلفة للمسابقة  للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي) وتكريمهم بميداليات التفوق وشهادات تقدير ومكافآت مالية متفاوتة وفق المراكز المختلفة ، ففاز  في المستوى الذي حفظ القرآن كاملا  للمرحلة الابتدائية كل من ( آسر إسماعيل بإدارة العجمي ، ومحمد عاصم بإدارة الجمرك ، وفي المرحلة الإعدادية كل من ( آلاء عادل بإدارة العامرية ، وجومانة حسام بإدارة العجمي ) ، وفي المرحلة الثانوية حبيبة أيمن بإدارة برج العرب، ومحمد رابح بإدارة المنتزه ) كما تم تكريم الفائزين في المستويات الأخرى بالمرحلة الابتدائية وهم ( يحيى محمود بإدارة شرق ويوسف أحمد وحنين حمدي بإدارة غرب، وريناس أيمن ومروان عامر  وريماس محمد وسهيلة إسماعيل بإدارة العجمي، ويحيى أحمد وجنى المعتز بالله وسمر محمد وأحمد عادل بإدارة وسط ، وعمار أسامة من إدارة العامرية. 

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 وفي المرحلة الإعدادية  كل من عبد الرحمن محمد ورحمة رمضان  وأنس عماد  ورحاب رمضان  بإدارة العامرية  ، وأسماء محمد بإدارة برج العرب ، وفاطمة علي بإدارة غرب ، وجنات أحمد بإدارة وسط ، وفاطمة محمد بإدارة العجمي ، وفي المرحلة الثانوية تم تكريم تسنيم أيمن ومروة ممدوح بإدارة العجمي ، وشذى محمد بإدارة برج العرب ، وياسمين أشرف بإدارة العامرية.

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وأثنى جميع الحاضرين على أبنائنا الطلاب ودور توجيه عام التربية الاجتماعية  بقيادة إيمان شعبان في تنظيم المسابقة ، والإشراف مع لجنة التحكيم من موجه عام اللغة العربية وعلماء الأزهر الشريف .

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مسابقة القرآن الكريم تعليم الإسكندرية شهر رمضان الاحتفال تكريم الفائزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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