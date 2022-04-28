تسمما بوجبة «كريب».. ضبط مالك مطعم للتحقيق في مصرع شخصين ببولاق الدكرور

استدعت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، لصاحب مطعم كريب ببولاق الدكرور للاستماع لأقواله، بعد مفارقة شخصين الحياة، نتيجة التسمم بعد تناولهم وجبة طعام من المطعم.

ويجري رجال المباحث، تحريات مكثفة للتأكد من كون الوجبة التي تناولاها من المطعم، هي السبب في إصابتهم بالتسمم من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأمرت جهات التحقيق، بمناظرة الجثث في محل الواقعة، وإجراء معاينة من فريق من جهات التحقيق، وتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغا من الأهالي بوفاة شابين داخل مساكنهم، وعلى فور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبإجراء التحريات، تبين مصرع شابين عقب إصابتهما بحالة تسمم غذائي، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الشابين اشتريا وجبة غذائية كريب فاسدة من أحد المطاعم بمنطقة بولاق الدكرور، وتناولاها وأصيبا على إثرها بحالة تسمم، ولقيا مصرعهما في الحال، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.