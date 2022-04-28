الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 10 أطنان أسمنت مجهول المصدر قبل حجبه فى الإسكندرية

أسمنت
أسمنت

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 10 أطنان مواد بناء «أسمنت» دون مستندات داخل مخزن دون ترخيص، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص، لتجارة مواد البناء، بحيازة كمية من مواد البناء مجهولة المصدر ودون مستندات قبل حجبها بالأسواق لرفع سعرها.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 10 أطنان أسمنت تم تجميعه من شركات مختلفة وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 50 طن مواد بناء "أسمنت"، دون مستندات، داخل مخزن دون ترخيص تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول بتهمة حجب سلع لرفع سعرها بقصد التربح منها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص، لتجارة مواد البناء، بحيازة كمية من مواد البناء مجهولة المصدر ودون مستندات قبل حجبها بالأسواق لرفع سعرها.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1000 شيكارة أسمنت، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 50 طن أسمنت، تم تجميعه من شركات مختلفة وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

أسمنت الإسكندرية الاسواق مدير المباحث بالاسكندرية مصري بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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