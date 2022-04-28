الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها

«سعفان» يتابع تدريب 102 سيدة على مهنتى التفصيل والمشغولات الخشبية بالفيوم

مشروعات يدوية
مشروعات يدوية

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، دورات التدريب التي يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات القاهرة والفيوم وسوهاج.

وتلقى الوزير تقريراً من هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوي العاملة بالفيوم، أشارت فيه إلي أنه تنفيذاً للتكليفات بمتابعة دورتي الطباعة على المنسوجات والتفصيل والحياكة، والمستهدف فيه تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة قامت المديرية بتنفيذ دورتين الأولى في المشغولات الخشبية  "الأركت" بجمعية تنمية المجتمع مركز يوسف الصديق، ونادي المرأة بمنية الحيط مركز اطسا، حيث تم تدريب 60 متدربة ، وتم توزيع ما تم صنعه على المتدربات فى نهاية التدريب .

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أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بجمعية الطريق للتنمية، وشملت 42 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات في ختام التدريب، مضيفة أن الوزارة وفرت جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين. 

- 9 ندوات لمكافحة العنف ضد المرأة

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية أثناء التدريب خاصة باستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة شملت قضايا الزواج المبكر ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل ، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالفيوم ، وفرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان .

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كما شملت الدورات ثلاث  ندوات في ريادة الأعمال  بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول علي التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

ونقلت مدير المديرية رسالة وزير القوي العاملة للمتدربات، بأن الوزارة تدعم المرأة في كافة المجالات وتقدم لها كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينها اقتصاديا ومنها  التدريبات علي المهن والحرف التي تناسبها ولها احتياج في سوق العمل .

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وأكدت مدير المديرية أنه تم تنفيذ تكليفات الوزير بضرورة متابعة المتدربات بعد انتهاء التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهم وتذليل كافة المعوقات .

كما استمعت لآراء المتدربات اللاتي أبدين سعادتهن بتلك التدريبات وأبدى البعض منهن رغبتهن في فتح مشروعات صغيرة والبعض الآخر رغبتهن في  توفير المديرية فرص لهم في المنشآت والمصانع.

وكلفت مدير المديرية إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة، بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بذلك.

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حضر التدريب كسبانة عاشور مسئولة المرأة بالمديرية، ويحيى رشدى عبد العليم مدير إدارة التدريب المهنى بالفيوم.

مشروع النهوض بالمرأة تنمية قدراتها تدريب التفصيل المشغولات الخشبية الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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