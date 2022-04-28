ضبط 27 قضية تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة فى سوهاج

شنت مديرية تموين سوهاج بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة على الأسواق بدائرة مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، لضبط المخالفين.

وأكدت سحر عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية أمن سوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط 27 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بمركز ومدينة جرجا.

وأضافت أنه تم المرور على اسواق ومخابز البلدية وتجار الجملة ومحلات عطارة ومحلات الأسماك والسوبر ماركت بجرجا وتم تحرير المخالفات اللازمة، ومنها ٦ محاضر جنح عدم إعلان أسعار 2 محضر خبز نقص وزن مخبز بلدى، محضر عدم نظافة أدوات العجن مخبز بلدى، وحيث تم تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و9 محاضر عدم نظافة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المحاسب محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لضبط المخالفين والاسواق، ومتابعه سير العمل في المخابز ومحاسبة المخالفين طبقا للقانون.