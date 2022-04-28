عاملان يعتديان على جارهما بسوهاج

أصيب عامل بكسور وجروح في الرأس إثر تعدي 2 من العمال بالضرب بسبب خلافات الجوار فيما بينهم، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وجرى تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد وائل منصور مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “ماهر ا ع س” 60 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي، مصابًا بجرحين رضيين في فروة الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالته.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص وبالفحص وسؤال المُصاب، اتهم كلًا من المدعو “ثروت ع م ا” 58 عامًا، عامل، وشقيقه “السيد ع م ا” 46 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المذكورة، بسبب خلافات الجيره فيما بينهم.



عقب تقنين الإجراءات، واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبطهما، وبسؤالهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وبذات السبب المُتقدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت وحدة مباحث المركز، بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة ومصاب دائرة مركز العسيرات، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين أن المشاجرة بين( ك . أ 63 عاما ) عامل، ونجله ( ع . ك 28 عاما ) عامل، "طرف أول"، مصاب بجروح بالرأس و ( ح . م 70 عاما ) عامل، ونجله ( ف . ح 25 عاما ) عامل، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الأول بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش، وتبادل الطرفات الانهامات بتعدى كل منهما على الآخر، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.