الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 26.. الإخوان يضغطون على الدولة لفتح باب الجهاد في سوريا

الاختيار3 الاخوان
الاختيار3 الاخوان

واصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

تفاصيل الحلقة 26 من الاختيار 3

وشهدت الحلقة الـ26 من مسلسل «الاختيار ٣» العديد من الأحداث المُهمَّة، على رأسها محاولة الإخوان الضغط على الدولة المصرية لفتح باب الجهاد في سوريا.

ورصدت الحلقة مؤامرة القيادي خيرت الشاطر، وجماعة الإخوان الإرهابية، بفتح باب الجهاد لعناصرهم بالشراكة مع سوريا، والسماح بتدريب عناصر إرهابية على غرار  الحرس الثوري.

مسلسل الاختيار٣

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة،  مرورا  ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

الاختيار 3 الحلقة 26|«تمرد» تواصل الحشد.. وعبد العزيز:«محتاجين الناس تنزل يوم 30 يونيو»

الحلقة 26 من الاختيار 3 ترصد تهديد المشاركين في «تمرد» ووصفهم بالملحدين

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضه لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3 الاختيار 3 الحلقة 26 مسلسل الاختيار 3 مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 26 مسلسل الاختيار 3 السيسي الجهاد في سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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