الاختيار 3 الحلقة 26|«تمرد» تواصل الحشد.. وعبد العزيز:«محتاجين الناس تنزل يوم 30 يونيو»

تناولت الحلقة 26 من مسلسل “الاختيار 3”، استمرار حركة تمرد والقائمين عليها في حشد المواطنين ودعوتهم للنزول إلى الشارع من أجل إسقاط حكم الجماعة الإرهابية في يوم 30 يونيو.

وقال محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، ويجسد دوره الفنان عصام السقا: "محتاجين نطمن الناس للنزول يوم 30 يونيو وان التوقيع على الاستمارات هيجيب نتيجته اللى كلنا نفسنا فيها وهو اننا نخلص من محمد مرسي وجماعته".

وقبل 7 سنوات احتشد المصريون فى الميادين للإعلان عن رفضهم إستمرار حكم جماعة الإخوان، وإسقاط المعزول محمد مرسى، فى إطار المظاهرات الضخمة التى دعت إليها حركة "تمرد" بموجب استمارات سحب الثقة من مرسى، والتى قالت عنها الحركة إنها نجحت في جمع أكثر من 30 مليون استمارة وهو ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها المعزول مرسي بليفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية 2012.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضه تدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.