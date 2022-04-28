نائب وزير التعليم: لدينا هذا العام منصة قوية للامتحان لا تسمح بالغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو "كونفرانس" مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لمراجعة الاستعدادات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة خاصة الصفين الاول والثاني الثانوي العام في ضوء الكتاب الدوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشىئون المعلمين، و خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري عموم المديريات والإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية بالمديريات.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم على أهمية توفير جو هادئ لأبنائنا الطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومراعاة الانضباط باللجان، وعمل محضر اثبات حالة موقع من أخصائي التطوير التكنولوجي ومدير المدرسة في حال حدوث أي مشاكل فنية في خدمة الإنترنت أثناء الامتحان، وسيتم إعادة الامتحان للطالب ورقي فيما بعد، مشددًا على ضرورة التصدي لأي محاولات للغش بكافة أشكاله.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عقد امتحانات ورقية لطلبة المنازل بالكامل على مستوى الإدارة، ولا يوجد فترة راحة على أن يقوم الموجه الأول علي مستوى الإدارة بوضع الامتحان الورقي لطلاب الدمج والمنازل.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشىئون المعلمين، على أنه سيراعى في الأسئلة المقالية مراعاة الفروق ونواتج التعلم، مضيفًا أن امتحان المواد الغير مضافة للمجموع ستعقد علي مستوى المدرسة تحت إشراف الإدارة المدرسية، ولا يوجد لها ورقة مفاهيم.

وأضاف "حجازي" أن ورقة المفاهيم للمواد الأساسية فقط، وتكون لكل مادة علي حده، وهي بديلة للكتاب المدرسي، وستكون أكثر عمقًا للصف الثالث الثانوي عنها في الصف الأول والثاني الثانوي.

وأشار "حجازي" إلى أن الوزارة تسعى هذا العام للحد من انتشار الغش والتحكم في اللجان، ومنع دخول الموبايلات والتشديد علي ذلك، ووجود تعاون بين الوزارة والهيئات الأخرى للحد من الغش هذا العام، ووجود منصة قوية هذا العام للامتحان لا تسمح بالغش أو فتح أي مواقع خارجية للغش، مؤكدًا أنه سيتم إرسال كتاب دوري بهذه التعليمات.