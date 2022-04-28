الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر مرتضى يعلن انتهاء تصوير «راجعين يا هوى»

انتهاء تصوير مسلسل
انتهاء تصوير مسلسل راجعين يا هوى

أعلن المنتج تامر مرتضى، منذ قليل، انتهاء تصوير أخر مشاهد مسلسله الرمضاني "راجعين يا هوى"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري للدرجة التي جعلته في الخمسة أعمال الأولى من حيث المشاهدة عبر منصتي شاهد و watch it.

وأخر أيام التصوير شهد حضور كل أبطال العمل داخل استوديو التصوير، والمسلسل ينطلق  من مرجعية تحمل اسم عمدة الدراما المصرية التليفزيونية وكبيرها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، مع رؤية درامية حديثة لواحد من الكتاب الذين صنعوا لنفسهم مكانة في وقت قصير هو محمد سليمان، مع مخرج شاب قدم مجموعة أعمال أثبتت أنه في الطريق لدخول عالم كبار المخرجين هو محمد سلامة.

الأهم أنه يثبت ويؤكد أنه عندما يكون لدينا منتجًا لديه رؤية ورسالة مثل تامر مرتضى الذي يحرص طوال الوقت من خلال شركته أروما على تقديم دراما مختلفة ومدروسة ولها رسالة حتى لو كانت في إطار من الأكشن لكننا نجد لديه مضمون فنحن هنا أمام عمل متكامل فنيًا وإنتاجيًا.

استطاع العمل تقديم دعاية جيدة وحقيقية وواقعية لمصر الجديدة التي يبنيها أبنائها، فهو يقدم صورة جميلة لمصر، حتى في تقديمهم  للحارة الشعبية والقهوة البلدى وعربية الفول تشعر أنك تستنشق عبير دراما أسامة أنور عكاشة.

المسلسل رغم جودته الفنية تشعر أنه عمل دعائي لتراث وسياحة مصر، وتم تصويره في شارع  المعز والحسين و الجمالية وقلعة صلاح الدين والإسكندرية وعلى كورنيش النيل.

راجعين يا هوى عمل فني حقيقي وواقعي وصادق، ابتعد عن السقوط في فخ أنك كي تكون واقعيًا يجب أن تكون عشوائيًا، وهو السبب الحقيقي في تصدره  تريند "تويتر" ومنصات السوشيال ميديا من خلال عدة تريندات وهاشتاجات أطلقها محبي المسلسل، تناولت بطله خالد النبوي، وابنه نور النبوي، ومشهد صراع وفاء عامر وانوشكا على المنزل ومشتملاته.
المسلسل يتواصل عرضه عبر DMc و cbc و شاهد وwatch it، وهو من إنتاج  شركة اروما ستوديوز - تامر مرتضى، ويلعب بطولته النجوم خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأحمد بدير، وهنا شيحة، ووفاء عامر، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، ونور خالد النبوي، وسلمى عبد الفضيل، ويشارك في بطولته نجوم آخرين.

المسلسل يعد استكمالًا لشراكة الشركة المتحدة مع أروما بعد النجاح الكبير في سلسلة إلاأنا، 
ويخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم"، و"الحرامي"، و"نصيبي وقسمتك"، ومسلسل موسى.

وكتبه محمد سليمان عبد المالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية"، و"باب الخلق"، و"اسم مؤقت"، و"فرق توقيت"، و"ممالك النار"، و"قصر النيل"، وهو مأخوذ عن عمل يحمل الاسم نفسه لأسامة أنور عكاشة.

أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني، منها "الخروج"، و"الصياد"، و"لعبة إبليس"، و"أمر واقع"، و"ظرف أسود".

صلاح لدي كورنيش النيل أسامة أنور عكاشة شركة المتحدة مال دخول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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