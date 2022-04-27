شيرين رضا عبر «إنستجرام».. تسأل الجماهير من داخل «توكتوك»

ظهرت الفنانة شيرين رضا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو وهي داخل توكتوك بملابس سهرة في منطقة ريفية، وكتبت على الفيديو "خمنوا أنا رايحة فين".

حيث توقع الكثير من متابعيها مشاركتها في مهرجان المزاريطة السينمائي الذي أعلن عنه صناع مسلسل "الكبير أوي" ضمن أحداثه، خلال الأيام الماضية، وكان توقع جماهيرها الأمر، حيث إنهم اعتادوا على مشاركتها بمهرجان الجونة منذ بداية انطلاقة.

وعلقت منار على فيديو الفنانة شيرين رضا بتعليق "مزاريطة كاربيت"، وجاء ذلك على سبيل السخرية التي تتبعها أحداث مسلسل الكبير أوي بجزئه الثالث.

"مهرجان المزاريطة هو في غيره اليومين دول"، وتوقعت أسماء محمد أنها تتواجد في مهرجان المزاريطة الذي يحظي بشهرة كبيرة خلال هذه الأيام بسبب تناول مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي الأمر بسخرية.

وشهد الفيديو إقبال كبير من المتابعين الذين توقعوا أنها في طريقها لمهرجان المزاريطة، حيث إن لمياء محمود توقعت أن المهرجان بوجود شيرين رضا سيكون مختلف كليًا.

وتشارك الفنانة شيرين رضا أيضًا، في مسلسل "شغل عالي" الذي يُعرض حاليًا على قناة النهار خلال الموسم الرمضاني للعام 2022، وتشارك البطولة مع كلا من فيفي عبده، وتوني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وكريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن شيرين رضا بدأت حياتها الفنية كموديل من مشاركتها بالإعلانات، ثم تزوجت عمرو دياب، واستمر الزواج لسنوات حتى أنها أنجبت خلالها ابنتهما نور.

وشاركت شيرين أيضًا بتقديم فوازير فنون مع مدحت صالح ومن إخراج الراحل فهمي عبد الحميد عام 1989، كما أنها ظهرت مع عمرو دياب في فيديو كليب "متخافيش" التي كانت الأغنية الرئيسية لألبوم يحمل نفس الإسم، وتركت الفن لفترة طويلة ثم عادت مرة أخرى وشاركت بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.