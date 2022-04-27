الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شيرين رضا عبر «إنستجرام».. تسأل الجماهير من داخل «توكتوك»

شيرين رضا
شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو وهي داخل توكتوك بملابس سهرة في منطقة ريفية، وكتبت على الفيديو "خمنوا أنا رايحة فين".

حيث توقع الكثير من متابعيها مشاركتها في مهرجان المزاريطة السينمائي الذي أعلن عنه صناع مسلسل "الكبير أوي" ضمن أحداثه، خلال الأيام الماضية، وكان توقع جماهيرها الأمر، حيث إنهم اعتادوا على مشاركتها بمهرجان الجونة منذ بداية انطلاقة.

وعلقت منار على فيديو الفنانة شيرين رضا بتعليق "مزاريطة كاربيت"، وجاء ذلك على سبيل السخرية التي تتبعها أحداث مسلسل الكبير أوي بجزئه الثالث.

"مهرجان المزاريطة هو في غيره اليومين دول"، وتوقعت أسماء محمد أنها تتواجد في مهرجان المزاريطة الذي يحظي بشهرة كبيرة خلال هذه الأيام بسبب تناول مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي الأمر بسخرية.

وشهد الفيديو إقبال كبير من المتابعين الذين توقعوا أنها في طريقها لمهرجان المزاريطة، حيث إن لمياء محمود توقعت أن المهرجان بوجود شيرين رضا سيكون مختلف كليًا.

وتشارك الفنانة شيرين رضا أيضًا، في مسلسل "شغل عالي" الذي يُعرض حاليًا على قناة النهار خلال الموسم الرمضاني للعام 2022، وتشارك البطولة مع كلا من فيفي عبده، وتوني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وكريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن شيرين رضا بدأت حياتها الفنية كموديل من مشاركتها بالإعلانات، ثم تزوجت عمرو دياب، واستمر الزواج لسنوات حتى أنها أنجبت خلالها ابنتهما نور.

وشاركت شيرين أيضًا بتقديم فوازير فنون مع مدحت صالح ومن إخراج الراحل فهمي عبد الحميد عام 1989، كما أنها ظهرت مع عمرو دياب في فيديو كليب "متخافيش" التي كانت الأغنية الرئيسية لألبوم يحمل نفس الإسم، وتركت الفن لفترة طويلة ثم عادت مرة أخرى وشاركت بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

errtt
errtt
عمرو دياب المزاريطة مسلسل الكبير شيرين رضا الفنانة شيرين رضا مهرجان المزاريطة السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

سر الحملة الموجهة ضد وزير الأوقاف!

الحبس سنتين لمرتضى منصور فى «سب الخطيب»

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية لنهاية حتمية

جلال حمام

هل تدخل الولايات المتحدة.. عصر اللا عقل؟

جمال رشدي

الشخصية المصرية!.. إصلاح أم بناء؟

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة