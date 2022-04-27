«ملامح العاصمة».. كيف استعرض الأدباء تاريخ القاهرة في مؤلفاتهم؟

اهتم الكتاب والأدباء بتدوين ما جذبهم من تاريخ القاهرة في مؤلفات بعيدًا الروايات والأدب، فقد اهتم حمدي أبو جليل بشوارع القاهرة التاريخية في مختلف الفترات التاريخية، ورصد الأديب جمال الغيطاني ملامح القاهرة الفاطمية وفي العصر المملوكي.

ملامح القاهرة في ألف سنة

يروي جمال الغيطاني في كتابه عن القاهرة في ألف عام، يتحسس ملامحها التي عايشها ويفيض علينا بما يعرفه من تاريخها، يكتب عن المقاهي وأصلها وما تعبر عنه، يعرج منها ليتحدث عنها كركن أساسي في أدب "نجيب محفوظ" العاشق ايضا للقاهرة القديمة، ويذكر لنا كثيرا وكثيرا عن مساجدها وبناتها وتاريخهم، لنغوص في التاريخ الفاطمي والمملوكي ونصل إلى شواطئ القرن العشرين وأوائله فيتععرف عن سيرة ناسها كما نعرف عن سلاطينها.

إنه كتاب لا يقدمه المؤلف دراسة تاريخية جامدة وإنما حديث صنع فيه التاريخ بالأدب.

أطلس القاهرة الأدبي: مائة عام في شوارع القاهرة

اختارات الدكتورة سامية محرز حوالي مائة نص أدبي، لتقدم نوعا من الطبوغرافيا الأدبية المتضافرة مع تاريخ القاهرة الثري، الاجتماعي والثقافي والسياسي.

كُتّاب هذه النصوص مصريون وعرب يمثلون أجيالا عدة من الرجال والنساء من مواطني القاهرة وعشاقها الذين يكتبون عنها بمختلف اللغات، ورؤيتهم لما جرى ويجري أو سوف يجري على صفحة المدينة المتغيرة.

سامية محرز، أستاذة جامعية وناقدة وباحثة أدبية، ورئيسة مركز دراسات الترجمة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصلت على ليسانس في الأدب الإنجليزي والماجيستير في الأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلى الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (1985).

عملت كأستاذ مساعد في اللغة والأدب العربي بجامعة كورنيل من 1984-1990. تدرِّس حاليا الأدب العربي الحديث بالإضافة إلى محاضرات في دراسات الترجمة ونظرياتها في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

القاهرة شوارع وحكايات

يعد الكتاب جولة ثقافية تاريخية عبر شوارع القاهرة القديمة.

وصرح الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، إن الهيئة العامة المصرية للكتاب تستعد لإصدار الطبعة الخامسة من كتابه "القاهرة - شوارع وحكايات"، والصادر طبعته الأولى في 2008، كما أعلنت الهيئة عن ترشيح الكتاب على رأس قائمة من 50 كتابا، للترجمة إلى مختلف لغات العالم.

البداية في الكتاب من الفسطاط "مصر القديمة"، وما تلاها من عواصم هي امتداد لمصر القديمة، وصولا إلى القاهرة الفاطمية، ثم قاهرة المماليك والقاهرة العلوية، وكذلك الجزر والامتدادات المحيطة بها، مثل مصر الجديدة والهرم وغيرها، منذ ظهور العمران بالمكان وتاريخها مرورا بالفترات الزمنية المتعاقبة، وما حدث بها من ثورات ومظاهرات وما أنشىء بها من مساجد ومبان.