إدراج الإخوانى حمزة زوبع على قوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إدراج 17 شخصًا من جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، إضافة إلى إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عفيفي ومحمد محمد محيي.

والأسماء الصادر بشأنهم القرار هم: حمزة سعد أحمد زوبع وحسام الدين عبدالرحمن والسيد فرج محمد وعماد محمد السيد وأمين يوسف أمين وعبدالحكيم عامر أحمد وهشام متولى على حسن وإسلام علواني حجازي وإبراهيم سعد إبراهيم ومحمد محمد سعيد وصهيب سامي مصطفى ومحمد أبوزيد محمد وطارق إبراهيم وعلاء الدين فوزي وأحمد فوزي شطا ومحمد حسام الدين.

حمزة زوبع