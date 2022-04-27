الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العشيرة المحمدية» تعلن إحياء ذكرى ليلة القدر

أتباع العشيرة المحمدية
أتباع العشيرة المحمدية

أعلن الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية وشيخ جماعة العشيرة المحمدية بمصر، أن أبناء العشيرة المحمدية في كافة محافظات مصر والعالم العربي سيحتفلون اليوم بليلة القدر في مقر مسجد العشيرة المحمدية بالدراسة، وأن إيحاء الليلة سيبدأ من المغرب حتى مطلع الفجر. 

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وأضاف أن من المعتاد أن يفطر أبناء الطريقة معاً في هذا اليوم إفطارا بسيطا جدا لا يزيد عن تمرة وكوب ماء، رغم البساطة فيه تآخ ومحبة بين أبناء الطريقة لا فرق فيه بين غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير.

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وقال شيخ العشيرة إن في هذا اليوم يتخلى المريدين عن شهوة الطعام حتي تسمو أنفسهم ويشعرون بروحانيات هذه الأيام المباركة، مضيفاً: “وبعد الفطر نصلي المغرب في جماعة ثم يتم قراءة سورة يس قراءة جماعية  ثم الدعاء بين المغرب و العشاء و بعد ذلك صلاة العشاء والتروايح والقنوط في صلاة الوتر ثم قراءة سورة تبارك قراءة جماعية و بعد ذلك نستمع إلي أدعية من علماء الطريقة و كبار الصالحين بالطريقة ثم نصلي صلاة التسابيح ونرتاح فترة قصيرة ونعود إلى صلاة التهجد ثم نصلي الفجر الجماعة”.

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العشيرة المحمدية تعلن أحياء ذكرى ليلة القدر بحضور أتباعها

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