الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022.. يبحث الكثير من الموظفين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة المواعيد المعلنة، حيث تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية.

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، يتم صرف مرتبات شهر مايو 2022، للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كالآتي:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

• تبدأ عمليات صرف المرتبات في هذا الشهر: يوم 23 مايو 2022: يتم صرف مرتبات العاملين والموظفين في حوالي 33 وزارة وهيئة حكومية، للوزارات كالتالي:
(الطيران المدني- وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- وزارة الأوقاف- وزارة الإسكان- وزارة الثقافة- قطاع الأعمال العام- التجارة والصناعة- وزارة السياحة- وزارة الداخلية- التموين- وزارة الإنتاج الحربي- وزارة القوى العاملة- وزارة الصحة- وزارة البيئة –وزارة النقل – الاتصالات- وزارة التضامن الاجتماعي- البترول- الآثار ).

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

• وتستمر عمليات صرف المرتبات في هذا الشهر: يوم 24 مايو 2022: يتم صرف مرتبات العاملين والموظفين في حوالي 33 وزارة وهيئة حكومية، للوزارات كالتالي:

( وزارة العدل- الاستثمار والتعاون الدولي- التعليم العالي- التخطيط –وزارة التنمية المحلية- الكهرباء- وزارة الشباب والرياضة– وزارة التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي-الموارد المائية والري- وزارة  الخارجية).

الجدير بالذكر أن هذا هو النهج الذي تتبعه الوزارة حرصاً على تجنب الزحام ولتخفيف الأعباء على ماكينات الصرف.

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وتنتهج وزارة المالية منهجاً في مسألة صرف الرواتب للعاملين في الجهاز الإداري، وذلك من خلال تقسيم أيام الصرف حفاظاً على المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وحول مواعيد فتح البنوك خلال شهر رمضان 2022، فتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً في استقبال العملاء، ويتم الغلق عند الساعة الواحدة والنصف مساءاً، وذلك باستثناء أيام العطلات الرسمية.

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وائل لطفي

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