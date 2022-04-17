موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 والقنوات الناقلة

يستكمل مسلسل الاختيار 3 عرض حلقاته الوطنية والملحمية التي أصبحت وجبة درامية على المائدة الرمضانية خلال السنوات الأخيرة والعمل هو امتداد للأعمال الوطنية العظيمة التي تربينا عليها كـ رأفت الهجان وغيرها.

ويستكمل العمل مساء اليوم في التاسعة والنصف مساءً عرض (الاختيار 3) الحلقة 16 التي ستكون على ON E، استكمالاً لرحلة القصة التي تتناول فترة حكم الإخوان في مصر .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

يتم إعادة مسلسل (الاختيار 3) الحلقة 16 في الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.

كما تعرض قناة المحور مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 في الساعة 10:30 مساء، على أن تكون الإعادة 2:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 4 مساء في اليوم التالي.

ويتناول الاختيار 3 عددًا من الأحداث التي شهدتها مصر أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، و بعض التفاصيل الهامة و التي تم توثيقها من خلال مشاهد حية و أخرى قام بأدائها نخبة من ألمع الفنانين.

كما يسلط العمل الضوء على الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة الإخوان إلى السلطة في مصر وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية والأزمات التي لحقت مصر وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق تضم عددًا من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية.

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.