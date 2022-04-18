بعد العيد| جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022.. يبحث الكثير من الموظفين والعمال عن مواعيد صرف المرتبات، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، بحسب بيان صدر من وزارة المالية، وأضاف أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهري أبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022



من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين، كالآتي:

• اليوم الأول: يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثاني: يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثالث: تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 26 و 27 ابريل 2022: صرف مرتبات العاملين في جميع الوزارات والجهات الأخرى.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

فور الانتهاء من صرف مرتبات أبريل يتجه الموظفين فورا في البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 ومن المقرر صرف مرتبات شهر مايو للعاملين، كالآتي:

• اليوم الأول: يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثاني: يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثالث: تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 مايو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين في جميع الوزارات والجهات الأخرى.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

من المقرر صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين، كالآتي:

• اليوم الأول: يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثاني: يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة في 33 وزارة وهيئة.

• اليوم الثالث: تم تخصيص أيام الخميس والأحد والاثنين الموافقين 23 و 26 و 27 يونيو 2022: صرف مرتبات العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والجهات الأخرى لكل العاملين بالدولة.

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طرق صرف المرتبات:

سون يتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي طبقاً المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يساهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا.