الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الزيني: انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد في الأسواق

أحمد الزيني
أحمد الزيني

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الحديد اليوم الأربعاء.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع تراجع إلى 19170 جنيهًا مقابل 20 ألف جنيه في أبريل، بينما سجل سعر السويس للصلب تسليم أرض المصنع نحو أطوال ولفائف 19100 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وسجل سعر شركة حديد المصريين الأسعار اعتباراً من 1/5/2022 
أرض المصنع: أطوال ولفائف تبدأ من 19100 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وسجل سعر عملاء حديد الجارحي الأسعار اعتبار من ١ مايو ٢٠٢٢ هي كالآتي: 
- أرض المصنع 19000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.  

وأوضح أن هناك انخفاض في أسعار الحديد نحو 800 جنيه للطن الواحد، وهناك توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة.

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