الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا مصر 2022 ومراكز اللقاحات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا مصر 2022 من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المصريين من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك لإرتباطها بالكثير من الإجرات الحكومية وغيرها من إجرات السفر خاصة ولانها تحوز على أهمية كبيرة لتحصين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته قررت الحكومة المصرية بمنع دخول غير المطعمين باللقاح مقرات المصالح الحكومية في شهر ديسبمر الماضي.

 

أماكن التطعيم بلقاح كورونا 2022

ويمكن الحصول على اللقاح من خلال الوحدات والمراكز الخاصة بالتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا والتي تتواجد بشكل كبير في  كافة أنحاء الجمهورية وفي المحافظات و حتى محطات المترو ضمن خطة وزارة الصحة التوسعية في توفير لقاحات كورونا للمواطنين بمحطات المترو والقطارات، ومن المحطات التي تتواجد بها المراكز بمترو الأنفاق محطة السادات والشهداء والعتبة والعباسية، وكذلك محطة قطار رمسيس ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية.

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خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا مصر 2022

 

وللراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا هناك عدة خطوات يمكنهم القيام بها قبل الذهاب الى مراكز الحصول على لقاح كورنا التي ذكرناها أعلاة وهي كالات

  • الخطوة الأولى التسجيل عبر  وزارة الصحة والسكان عبر تبويب اللقاح "من هنا"
  • الخطوة الثانية تسجيل بيانات الراغب في التطعيم بشكل  تفصيلي
  • الخطوة الثالثة: تحديد المنطقة  الجغرافية لتلقي اللقاح.
  • الخطوة الرابعة: إدخال الفئة المستهدفة والمرحلة العمرية.
  • الخطوة الخامسة: كتابة وسائل التواصل في الحقول المخصصة لها كرقم الهاتف، والبريد الإلكتروني
  • الخطوة السادسة: حفظ البيانات وتقديمها بالضغط على زر الحفظ.
  • انتظار الرسالة القصيرة التي ترسل لك وبها مكان ووقت التوجة لمركز التطعيم

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وتسعى الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية من الحد من انتشار فيرس كورونا  وتقليل أعراض الإصابة وتوفير بيئة صحية أمنة للمواطنين من خلال توفير اللقاحات بكافة أنحاء الجمهورية. 

 

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