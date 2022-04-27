دراسة: هرمون الأم يخفف من حدة وباء كورونا المستجد

لاحظ علماء صينيون أن بإمكان هرمون الأم المساعدة في تحفيز الاستجابة الفطرية لجسم الإنسان ضد الفيروس الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، ما عزز من اعتقادهم بأهمية دور الهرمون المحتمل في معالجة الأمراض المعدية.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة نقل الإشارة والعلاج المستهدف، إلى أن هرمون البروجسترون، وهو هرمون يُنتَج في مبايض النساء ويساعد في تحضير الجسم للحمل، يمكن أن يخفف من شدة الالتهاب الرئوي الناتج عن كوفيد-19 لدى الفئران.

ولاحظ الباحثون من جامعة ووهان أن البروجسترون يُحفّز الجينات المضادة للفيروسات ويُعزز الاستجابة الفطرية المضادة للفيروسات في الخلايا وعند القوارض، في حين يسهم إقصاء أو تناقص مستقبلات البروجسترون في إحداث تأثيرات معاكسة.

وكان لدى بعض المرضى المصابين بكوفيد-19 مستوى أعلى من هرمون البروجسترون في الدم، حيث قالت الدراسة إن ذلك يرتبط بانخفاض شدة كوفيد-19.

وتشير الدراسة إلى البروجسترون مكاشف محتمل للمناعة للأمراض المعدية والالتهابية مثل كوفيد-19.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.