أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان للقنوت في صلاة القيام والتهجد

تصدر أدعية القنوت في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ودعاء ليلة القدر قائمة محركات البحث في جوجل خلال الساعات الجارية ضمن الاستعدادات للقنوت في صلاة التهجد اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 الموافق 26 من رمضان 1443.

أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان للقنوت في صلاة التهجد وترديدها عند الإفطار وصلاة القيام عبر السطور التالية:-

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قال: " اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَ مُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ ".

اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ أمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

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دعاء ليلة القدر

ومن دعاء ليلة القدر المأثور ما رود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك”.

لّا إِلَهَ إِلاَّ أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.