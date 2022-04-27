الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء ليلة القدر المأثور.. وأدعية القنوت في ليلة السابع والعشرين من رمضان

ليلة القدر
ليلة القدر

تزايدت معدلات البحث عن دعاء ليلة القدر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ساعات من حلول ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الكريم 1443 وبداية فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة التهجد مساء اليوم الأربعاء بعد منتصف الليل.

دعاء ليلة القدر المأثور 

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير دعاء ليلة القدر المأثور في السنة النبوية، وأدعية القنوت في صلاة القيام والتهجد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان مكتوبة.

ومن دعاء ليلة القدر المأثور ما رود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي، يجوز زيادة كلمة «كريم» في دعاء ليلة القدر «اللهم إنك عفو -كريم- تحب العفو فاعفُ عني»، وكلمة «كريم» لم ترد في الحديث الذي روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟"، قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وكلمة كريم ثناء على الله وزيادتها على هذا الدعاء جائز شرعًا.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.. اللهم اعف عنا واغفر لنا بحق هذه الليلة المباركة

دعاء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.. اللَّهُمَّ اكتبنا مِن عتقائك مِنْ النَّارِ

دعاء اليوم السادس والعشرين.. من دعا بهذا لا يخاف ولا يحزن

دعاء ليلة القدر 2022 المستحب في ليلة 27 رمضان 1443

أدعية القنوت في ليلة السابع والعشرين من رمضان

اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ أمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

روي عن  ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله قال: “ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَ مُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ”.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

لّا إِلَهَ إِلاَّ أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.

أسْتَغـفِرُ اللّه الـذيْ لا إلـهَ إلّا هُـوَ الحـيُّ القيّـومْ وأَتُوب إليه.

دعاء ليلة القدر المأثور دعاء ليلة القدر ليلة القدر ليلة السابع والعشرين أدعية القنوت

مواد متعلقة

أدعية نهاية رمضان ٢٠٢٢ .. اللهم اجعل آخر أيام رمضان نهاية أحزاننا

دعاء ليلة القدر مكتوب وأبرز أدعية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان

أدعية ليلة السابع والعشرين من رمضان

لو فاتك التريند| أدعية ليلة القدر.. ومباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر وتوقيت صلاة العيد الصغير

بعد زيارة السيسي.. ما هي مقتنيات الرسول في مسجد الحسين؟

تجديد حبس حارس عقار في سرقة مقاول بالبساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق