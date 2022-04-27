محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بذكرى «ليلة القدر»

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة ذكرى" ليلة القدر " المباركة.

وقال فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى " ليلة القدر"، أعادها الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

كان شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته المحافظة بالحديقة المتحفية، بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من السادة النواب أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وعددمن الشخصيات العامة وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجي.

وحرص الفقي خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته لذوي الهمم في حفل الإفطار الجماعي.

وأشاد ذوي الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، وحرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ وشكروا المحافظ على الاهتمام بهم وعلى مواصلة الدعم المستمر لهم وشكرهم الخاص للسيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول لهم.

