محافظ مطروح: تحديد أماكن الدوران في الطرق استعدادًا لموسم الصيف

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدراسة تحديد أماكن الدوران في عدد من الطرق خاصة طريق القصر عجيبة وشارع البوسيت لفندق المشير، ووضع إشارة مرور عند منطقة الشراع بدلًا من طول مسافة الدوران، مع تنظيم ساحات الانتظار سواء بالشواطئ والشوارع، كذلك مراجعة تراخيص المركبات والعائمات البحرية بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وشدد محافظ مطروح على مراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات للتعامل مع أى طوارئ مع التنسيق لدعم مستشفيات المحافظة بالأطقم الطبية وعمل نقاط طبية و اسعاف أوليه على الشواطئ، والتنسيق مع مبادرة مصر بلا غرق لتوفير مزيد من التأمين للمصافين ومنع حالات الغرق مؤكدا على وضع خدمة إسعاف بالشواطئ مع وجود ٨٤ سيارة إسعاف على مستوى المحافظة تعمل من خلال ٦٠ نقطة إسعاف.

كما وجه محافظ مطروح، مديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع جميع الجهات والمنشآت للعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وتكثيف التفتيش على المنشآت والمعارض والمحلات التجارية والأمن الصناعي، مشددًا على مراجعة تراخيص واشتراطات الأمن والسلامة للألعاب بجميع الملاهي، والتجهيز لتسليم عقود التأمين على العمالة غير المنتظمة بالعلمين قريبًا.

وأكد محافظ مطروح، أهمية الترويج السياحي للمحافظة والتعاون مع المنشآت السياحية ومنافذ حركة النقل والمواصلات في التعريف بالمحافظة ومعالمها السياحية لأهالي المحافظة وزائريها مع الاستعداد لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية، وتوفير البروشورات والمادة التعريفية اللازمة، كذلك مراجعة خطوط المواصلات واتوبيسات شركة غرب الدلتا مع الدعم باتوبيسات جديدة لتوفير سبل الراحة للمسافرين موجهًا بمراجعة المخزون من السلع الغذائية ومواد الوقود والتأكد من توافر من الدعم المستمر للسلع الاساسية والاستعاضة للمستهلك منها أول بأول وزيادته خاصة من الدقيق.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة التموين خاصة مع فتح بطاقات الخبز لغير أهالي مطروح خلال موسم الصيف مع تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية، مؤكدًا أنه تم الاستعداد من خلال ١٦ مشروع عمل الشواطئ مع مشاركة الشباب في فعاليات تجميل المدينة كذلك مشاركة مديرية التربية والتعليم من خلال التعليم الفنى في معارض مشغولات الشباب وتجميل المدينة، كما وجه بتكثيف برامج التوعية ومتابعة تنفيذ برامج مديرية الثقافة والإعلان عنها.