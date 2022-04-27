رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالطماطم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بــ«الطماطم»، ما استدعى تدخل حراسه الشخصيين.

وبحسب "bfmtv"، فإنه أثناء زيارته لمنطقة سيرجي بأول رحلة له منذ إعادة انتخابه، استهدف إيمانويل ماكرون برشقة من الطماطم الكرزية بينما كان يتحدث مع السكان الذين جاءوا لمقابلته، لكنه لم يتأثر.

ووقع الحادث خلال تجواله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فال دواز وهي زيارة لم يعلن عنها قصر الإليزيه حتى صباح اليوم الأربعاء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة قبيل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وظهر ماكرون في الفيديو، وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية Seine-Saint-Denis، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

وتوجه المدرب إلى ماكرون، قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".

كانت قد أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاهل مكالمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد وزراء ماكرون إن إصلاح العلاقات مع بريطانيا «ليس من أولوياتنا».

وتابع أن الرئيس الفرنسي تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في غضون ساعات من فوزه في الانتخابات، وكان من المقرر أن يجري مكالمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك يدعي «داونينج ستريت» أن رئيس الوزراء لم يتم تجاهله، على الرغم من عدم إجراء محادثة هاتفية بينه وبين قصر الإليزيه.

وقال متحدث باسم جونسون إنه متأكد من أنهم سيتحدثون في الوقت المناسب.

وتابع: «رئيس الوزراء يتحدث إلى نظيره بانتظام، فهم يتمتعون بعلاقة جيدة، أنا متأكد من أنهم سيتحدثون في الوقت المناسب».

وأكدت الصحيفة أن «داونينج ستريت» كان يأمل في أن تكون إعادة انتخاب ماكرون فرصة لإعادة العلاقات الفرنسية البريطانية.