اتحاد مستثمري المشروعات: قرارات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي والعمل على دعم الصناعة بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين.

وقال الاتحاد، في بيان له عقب مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، إن الرئيس دائم المساندة للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع مسخرا كل جهود الدولة الحالية على توفير متطلبات الاستثمار والتصنيع و فوائض كهرباء والبنية الأساسية والطرق وغيرها.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن جميع المستثمرين من المصريين والأجانب لديهم حوافز وفرص غير مسبوقة للعمل والإنتاج داخل السوق المحلي، ولديهم ثقة كبيرة فى أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى قادر على الخروج من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بدعم من جهود الإصلاح الاقتصادي الداخلية التى تمت خلال السنوات الست الماضية، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي مدرك تماما لمزايا وفرص الاستثمار في مصر، وسيعمل على استغلالها بدعم كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف السقطي أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية في قرى ومراكز حياة كريمة وهو ما سيتيح فرصا هائلة للاستثمار في الأنشطة الصناعية المناسبة لطبيعة القرى والمراكز مما يضمن استدامة التنمية فى تلك المناطق والخروج بأهلها من دائرة الفقر والقضاء على هجرة الشباب من القرية إلى المدينة للبحث عن فرص عمل ملائمة.

وأضاف أن إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بحضور كافة ممثلى القيادات والشخصيات العامة والسياسية وعدد من المواطنين كان خير دليل على حرص القيادة السياسية على الاقتراب من المواطنين وممثلي جميع فئات المجتمع والاستماع إليهم. .

وأشار الاتحاد إلى مدى اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين، وهو الأمر الذي يضاف إلى مجهوداته الكبيرة لدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل 98% من الاقتصاد المحلي والذي حظي باهتمام غير مسبوق من التشريعات والقوانين وحوافز التمويل، وتوفير المجمعات الصناعية ومرافق التصنيع بعد أن أعطى توجيهات مباشرة بتسخير كل جهود الدولة الحالية لتوفير متطلبات الاستثمار والتصنيع من كهرباء وبنية أساسية وطرق وغيرها.