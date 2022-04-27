الكرملين: مستوردي الطاقة الروسية تم إبلاغهم بالشروط الجديدة للدفع قبل وقت كاف

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مستوردي الطاقة الروسية تم إبلاغهم بالشروط الجديدة للدفع قبل وقت كاف، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، حسبما أكدت المنظمة في بيان عبر "تويتر" اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان "السياحة العالمية": "أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور".

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تم اتخاذ قرار عقد الجلسة في أوائل مارس بعد أن تقدمت كولومبيا وغواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بطلب تعليق عضوية روسيا.

من جانبها، وجهت روسيا رسالة إلى المنظمة دعت فيها لرفض اقتراح عقد الجلسة الاستثنائية، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة.

في وقت سابق، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تعليق عضوية روسيا في "السياحة العالمية" يمكن أن يخلق سابقة ذات عواقب وخيمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "صواريخ عالية الدقة طويلة المدى من طراز كاليبر أطلقت من البحر، دمرت حظائر للطائرات في أرض مصنع زابوروجيه للألمنيوم احتوت على دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف في إفادة يومية قدمها للصحفيين صباح اليوم الأربعاء، أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأدت ضربات القوات الجوية الفضائية الروسية خلال الليل إلى مقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بينها اثنتان من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو".

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الصاروخية المدفعية أنجزت 573 مهمة إطلاق نار في أوكرانيا خلال الليل وأصابت جراءها ️432 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية و67 موقعا مدفعيا وبطاريتين لراجمات الصواريخ و7 مستودعات ذخيرة.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة أوكرانية، و110 مروحيات، و607 طائرات بدون طيار، و273 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2596 دبابة ومدرعة أخرى، و296 راجمة صواريخ، و1134 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2413 مركبة عسكرية خاصة.