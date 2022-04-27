وكيل «صحة بورسعيد» يقود حملة مكبرة للتفتيش على أماكن تصنيع الأسماك المملحة

قاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، حملة مكبرة للتفتيش على أماكن تصنيع وبيع وتداول كافة أنواع الأسماك المملحة والمدخنة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين قبل موسم عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشن حملة مكبرة للتفتيش على كافة أماكن تصنيع وبيع وتداول جميع أنواع الأسماك المملحة والمدخنة بالمحافظة بهدف الاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة في هذا المجال.

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