الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصري الديمقراطي» يرحب بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

رحب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية، ظل الحاجة الملحة فى الفترة الحالية وفي ظل التحديات المتوقعة إلى إجراء مثل هذا الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية الوطنية دون تمييز أو استثناء.

وأشار إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان من أوائل الأحزاب التي دعت لعقد مثل هذا الحوار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الحزب لهذا الحوار، نظرا لأهميته الكبيرة في ظل التحديات الدولية الراهنة، والحاجة إلى لم شمل القوى الوطنية وبالتبعية استرجاع المواطنين لذاكرة الاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات.

وفي هذا السياق، أشاد النائب إيهاب منصور بقرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.

النائب إيهاب منصور الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار وطني القوى السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الإعدام لـ ربة منزل و«ضرتها» في «مذبحة المرج»

الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة لمرض التهاب الكبد الحاد المجهول

جبران: قرارات الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية تصب في صالح المواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة