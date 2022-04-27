«المصري الديمقراطي» يرحب بدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية

رحب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية، ظل الحاجة الملحة فى الفترة الحالية وفي ظل التحديات المتوقعة إلى إجراء مثل هذا الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية الوطنية دون تمييز أو استثناء.

وأشار إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان من أوائل الأحزاب التي دعت لعقد مثل هذا الحوار السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الحزب لهذا الحوار، نظرا لأهميته الكبيرة في ظل التحديات الدولية الراهنة، والحاجة إلى لم شمل القوى الوطنية وبالتبعية استرجاع المواطنين لذاكرة الاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات.

وفي هذا السياق، أشاد النائب إيهاب منصور بقرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى.