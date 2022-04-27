براتب 50 ألف جنيه استرليني.. العائلة المالكة تبحث عن مستشار أمني للقصور

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العائلة المالكة تبحث بهدوء عن "مستشار أمني مادي وتقني" جديد.

وقالت الصحيفة إن القصر الملكي يبحث عن مستشار أمن براتب قيمته 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا من خلال موقع الويب الملكي، مؤكدة أن المرشح الناجح يجب أن يكون لديه "معرفة جيدة وحديثة بالأمن القومي والدولي".

وتابعت أن مقر المستشار سيكون في قصر باكنجهام، لكنه سيكون مسئول عن الأمن في جميع القصور الملكية، بما في ذلك قصر هوليرود هاوس في إدنبرة وبالمورال في أبردينشاير، ومن المتوقع أن يعمل مع وزارة الداخلية وشرطة العاصمة والأمن الداخلي أيضًا.

وأضافت أن المنصب سيشمل الاستشارات حول "أمن الموظفين" و"الاستجابة للحوادث" كما حدث عندما تم القبض على مراهق للاشتباه في اقتحام أراضي قلعة وندسور وهو يحمل قوسًا ونشابًا في يوم عيد الميلاد العام الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن الإعلان الملكي يقول: "يوفر الاتصال الأمني الدعم والنصائح الأمنية الوقائية، والانضمام إلى هذا الفريق المتفاني، وسيركز دور المستشار على الأمن المادي والتقني، مما يضمن التنسيق الناجح وتقديم الإجراءات الأمنية لجميع مواقع الأسرة الملكية، وبصفته خبيرًا في الملف الامني، سيكون نقطة اتصال رئيسية للفريق ".

وأكدت الصحيفة أن الإعلان يأتي في الوقت الذي يتورط فيه الأمير هاري في خلاف بسبب مخاوف بشأن حماية عائلته في المملكة المتحدة.

وتابعت أن هاري قدم دعوى لمراجعة قضائية لقرار وزارة الداخلية لمنعه من دفع تكاليف حماية الشرطة لنفسه وعائلته خلال زيارة لبريطانيا.

وقال أحد ممثلي هاري إنه يريد إحضار ابنه آرتشي وابنته ليليبت من كاليفورنيا ، لكنه يخشى أنهما "لن يكونا قادرين على العودة إلى وطنه" لأن الأمر خطير للغاية بدون حماية شرطية مسلحة بالكامل.

وكان الأمير هاري قد زار جدته الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق من الشهر الجاري، ووعدته بتأمين حماية كاملة له ولأسرته عند عودته.